Espanyol é vendido a fundo de investimento

O Grupo Rastar, acionista majoritário do Espanyol, sob o comando do presidente Chen Yansheng, anunciou nesta segunda-feira (14) que concordou em se juntar ao fundo de investimento Velocity Sport Limited (VSL), que agora se torna o novo proprietário do clube catalão.

O Rastar chegou a "um acordo com o grupo Velocity Sport Limited (VSL), com uma matriz inglesa, mas também com acionistas norte-americanos, para se tornar acionista desta holding", afirmou o Espanyol em um comunicado.