Começa na Irlanda a exumação de 796 crianças mortas em lar religioso

Seus nomes eram Kathleen, Mary e Joseph: as primeiras exumações das 796 crianças enterradas sem sepultamento entre 1925 e 1960 em um lar religioso na Irlanda começam nesta segunda-feira (14), mais de uma década após a descoberta de sua existência.

Especialistas iniciarão oficialmente a escavação da antiga fossa séptica do lar Santa Maria das Irmãs do Bom Socorro em Tuam, no oeste do país, após o fechamento do perímetro em meados de junho.