Barcelona contrata atacante sueco Roony Bardghji

Nascido no Kuwait, mas de nacionalidade sueca, Bardghji já está à disposição do técnico Hansi Flick para o início da pré-temporada do time catalão.

O Barcelona anunciou nesta segunda-feira (14) que chegou a um acordo com o Copenhagen para contratar o atacante sueco Roony Bardghji, de 19 anos, que assinou por quatro temporadas.

Depois de começar nas categorias de base do Malmö, Bardghji chegou ao Copenhagen em 2020. Dois anos depois, subiu para a equipe principal do time dinamarquês. De lá para cá, fez 84 jogos e marcou 15 gols.

"Mesmo com este contratempo, e já recuperado, ele mostrou qualidade em seu retorno", continuou a nota.

"Apesar de ser um dos jogadores jovens mais promissores da Europa, sua ascensão foi significativamente prejudicada no ano passado devido a uma grave lesão que o afastou dos gramados por quase um ano", explicou o Barça.

"Com apenas 19 anos, o atacante se destaca por sua habilidade, velocidade e capacidade goleadora, qualidades que o tornam uma grande aposta para o futuro", escreveu o clube em comunicado.

O jovem sueco é o segundo reforço do Barcelona para a próxima temporada, depois da chegada do goleiro Joan Garcia, que estava no Espanyol.

Bardghji vai participar da excursão do Barcelona pela Ásia e com certeza terá minutos em campo nos amistosos de pré-temporada antes de Flick decidir se está preparado para fazer parte do elenco principal.

