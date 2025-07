Avião de pequeno porte cai em Londres e deixa 4 mortos

As quatro pessoas que estavam a bordo de um avião de pequeno porte que caiu neste domingo, 13, pouco depois de decolar do aeroporto de Southend, perto de Londres, capital da Inglaterra, morreram. As informações foram divulgadas pela polícia nesta segunda-feira, 14.

A autoridades de Essex disseram que o trabalho continua para identificar formalmente as vítimas. "Nesta fase, acreditamos que todos os quatro são estrangeiros", disse o superintendente-chefe da polícia, Morgan Cronin, aos repórteres.