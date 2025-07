Ucrânia mata agentes russos suspeitos de assassinar coronel

Agentes da inteligência da Ucrânia mataram neste domingo, 13, membros do serviço secreto russo suspeitos pelo assassinato de um coronel do serviço de segurança da Ucrânia (SBU), Ivan Voronich. Ele foi morto a tiros na manhã da última quinta-feira, no estacionamento de um prédio em Kiev.

Segundo um comunicado da agência de inteligência ucraniana, a operação visava prender os agentes do Serviço Federal de Segurança (FSB) russo. Eles teriam sido mortos em um confronto após resistirem à prisão.