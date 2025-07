"Todos duvidaram de nós antes da partida", diz Cole Palmer

O meia-atacante Cole Palmer, eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de Clubes, disse que sua equipe encontrou motivação para vencer o Paris Saint-Germain por 3 a 0 na final do torneio neste domingo (13), no fato de os franceses serem os favoritos.

"Eu gosto de finais", disse o meia à DAZN no Metlife Stadium, nos arredores de Nova York. "É uma sensação ainda melhor porque todos duvidaram de nós antes do jogo. Mas entrar em campo e lutar como fizemos contra um grande time é muito bom".