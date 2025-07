Paciente nos EUA morre com bactéria da 'Grande Peste' da Idade Média

Um morador do Condado de Coconino, no Arizona, morreu de peste pneumônica, após ser contaminado com a bactéria Yersinia pestis. O micro-organismo é o causador das doenças relacionadas à Grande Peste, que matou milhões na Idade Média. Foi a primeira morte do tipo no condado em quase duas décadas, anunciaram oficiais de saúde na sexta-feira. O homem foi recentemente ao Centro Médico de Flagstaff e morreu no mesmo dia, segundo um comunicado de sexta-feira da Northern Arizona Healthcare, que administra o hospital.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Testes diagnósticos rápidos confirmaram que o paciente estava infectado com Yersinia pestis, a bactéria que causa a peste pneumônica, que se apresenta como uma severa infecção pulmonar. Detalhes adicionais sobre o caso, incluindo quando o paciente morreu, não foram divulgados. O risco de exposição à peste permanece baixo, disseram autoridades. É raro casos da doença aparecerem em humanos, segundo os Centros Federais para Controle e Prevenção de Doenças dos Estados Unidos (CDC). Casos de peste ocorrem com alguma frequência no oeste dos Estados Unidos, porque a doença circula entre as populações de roedores na região, disse o CDC. A peste atingiu a Europa nos anos 1340, matando milhões de pessoas no continente. O surto ficou conhecido como "Peste bubônica" ou "Peste Negra", por causa dos inchaços, chamados bubões, que são um sintoma característico da peste bubônica.

Esses bubões se formam nos gânglios linfáticos, geralmente nas regiões das axilas, virilha e pescoço, por causa da infecção nos corpos dos doentes que foram infectados com Yersinia pestis após serem mordidos por pulgas que viviam em roedores. O surto começou em um assentamento de comerciantes no que é agora o Quirguistão antes de se espalhar pela Eurásia. Ela levou a uma das pandemias mais devastadoras registadas na história humana, resultando na morte de 25 a 75 milhões de pessoas, atingindo o pico na Europa entre os anos de 1347 e 1351. Em média, sete casos de peste humana são relatados a cada ano nos Estados Unidos, segundo o CDC.