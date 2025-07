Justiça francesa suspende proibição a cruzeiros em Nice por razões ecológicas

O intendente de Nice, o conservador Christian Estrosi, havia promulgado a proibição, na quarta-feira passada, devido à "emergência climática, à proteção da biodiversidade marinha, à promoção de um turismo sensato e à proteção do patrimônio".

A justiça francesa suspendeu, neste domingo (13), por razões de competência administrativa, uma medida do prefeito de Nice, que limitava a entrada de grandes navios de cruzeiro nesta cidade da Costa Azul diante da "emergência climática".

Uma iniciativa similar tinha sido adotada no fim de junho em Cannes, outro dos destinos turísticos da região, que reduziu a um por dia o número de embarcações com capacidade superior a 3.000 passageiros autorizados a atracar em sua baía.

Concretamente, o decreto de Estrosi proibia os navios de cruzeiro com mais de 450 passageiros a fazer escala na cidade, enquanto limitava a 65 por ano e não mais a um por dia o número de navios com mais de 2.500 viajantes no porto vizinho de Villefranche-sur-mer.

Mas o tribunal administrativo de Nice respondeu, neste domingo, a um recurso apresentado pelo prefeito do departamento dos Alpes Marítimos e determinou que o prefeito da cidade de Nice "não é competente para ditar tais medidas" e só o prefeito do departamento pode "organizar a entrada, saída e circulação de navios".

Ao conhecer a sentença, Estrosi insistiu, em um comunicado, na necessidade de "proteger a saúde dos habitantes" e ameaçou "exigir responsabilidades ao Estado" se nenhuma medida fosse tomada "em um prazo razoável para evitar os efeitos nefastos" dos megacruzeiros.