Jannik Sinner, o tenista humilde e disciplinado

Filho de um cozinheiro e uma garçonete, natural da região de língua alemã do Alto Ádige (nordeste da Itália), repete em suas entrevistas que sua vida continua a mesma depois de ter se tornado uma estrela do tênis.

Entre os 8 e os 12 anos, ele foi um dos melhores esquiadores juniores da Itália, mas logo depois, a conselho do pai, decidiu se concentrar no tênis.

De acordo com a equipe do tenista, Naldi então massageou Sinner sem usar luvas, o que fez com que a substância se transferisse para a pele do tenista.

O caso gerou polêmica, e Sinner cumpriu uma suspensão de três meses imposta pelas autoridades antidoping, o que o manteve fora do circuito da ATP este ano, desde sua conquista do título na Austrália até seu retorno no início de maio, em Roma.

- Ser como Federer -

O incidente não alterou de forma geral a impressão positiva que seus colegas de profissão têm dele.

"Ele é sempre um adversário difícil em quadra e um exemplo de profissionalismo fora dela. Admiro como ele lida com a pressão e sua perseverança em melhorar a cada dia", elogiou Carlos Alcaraz certa vez.

Outro espanhol, o ex-tenista Rafael Nadal, tampouco poupou elogios.

"Ele tem uma maturidade surpreendente para a sua idade. O importante é que ele continue se esforçando e aprendendo. É isso que fará a diferença a longo prazo", comentou numa ocasião.

Sinner mantém suas paixões de juventude, esquiando nas horas vagas, e é um torcedor declarado do Milan.

"Vou à quadra me perguntando o que posso fazer para melhorar. Academia, saúde mental, sono, alimentação saudável, esses são os pequenos detalhes que fazem a diferença", diz ele.

Mas sua humildade não o impede de ter ambições.

"Meu sonho é me tornar o número 1 do mundo. Gostaria de ser um jogador mais completo, como Roger Federer", disse o italiano.

Mas sua meta é clara: "Meu maior objetivo é melhorar como jogador e como pessoa. Quero dar 100% todos os dias", repete.

