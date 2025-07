Imune às críticas, Copa do Mundo de Clubes veio para ficar

A principal competição do presidente da Fifa, Gianni Infantino, foi vista com desconfiança desde o início por associações de jogadores e ligas nacionais, especialmente na Europa.

Mesmo quando a bola rolava nos Estados Unidos, o renomado ex-técnico do Liverpool, Jürgen Klopp, a chamou de "a pior ideia já implementada no futebol".

Com seus altos e baixos, essas quatro semanas de intensa competição no verão americano mostraram que essa afirmação poderia ter sido tão exagerada quanto a declaração triunfalista de Infantino no sábado, dizendo que "a era de ouro do futebol de clubes começou".

Para o dirigente, que atraiu equipes com uma premiação recorde de US$ 1 bilhão (cerca de R$ 5,5 bilhões), a experiência foi um sucesso e o torneio "veio para ficar".

"Já é a competição de clubes mais bem-sucedida do mundo", disse Infantino, colocando o torneio acima da Liga dos Campeões da Uefa, com sua "receita de quase US$ 2,1 bilhões (R$ 11,7 bilhões)".