Gisèle Pelicot e Pharrell Williams recebem a Legião de Honra francesa

Ambos foram nomeados cavaleiros da Legião de Honra em uma lista publicada no Diário Oficial na véspera do feriado nacional francês, 14 de julho.

Gisèle Pelicot, que se tornou um ícone feminista global após seu julgamento em massa por estupro na França, e o músico que virou estilista de moda Pharrell Williams, estão entre as 589 pessoas condecoradas com a Legião de Honra francesa neste domingo (13).

Pelicot, de 72 anos, foi aplaudida mundialmente no ano passado por sua coragem em testemunhar publicamente durante o julgamento de seu ex-marido, que a drogou por uma década com o objetivo de estuprá-la junto com dezenas de estranhos.

Desde então, ela foi incluída em listas da mídia internacional das pessoas mais influentes do mundo, e seu caso ajudou a promover uma mudança nas leis francesas sobre estupro.

Williams, de 52 anos, alcançou a fama como cantor, mas mais tarde se tornou conhecido como produtor musical e designer de roupas e acessórios para diversas marcas. Desde 2023, ele é o diretor criativo masculino da Louis Vuitton.

A condecoração, criada em 1802 por Napoleão para recompensar aqueles "que se dedicaram ao interesse geral", também foi concedida a acadêmicos e figuras culturais, como a atriz Léa Drucker, a cantora veterana Sylvie Vartan e o escritor Marc Levy.