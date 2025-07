Chefe da diplomacia russa conversa sobre a Ucrânia em Pequim

O chefe da diplomacia russa, Sergei Lavrov, se reuniu, neste domingo (13), com seu contraparte chinês em Pequim para conversar, entre outros temas, sobre a Ucrânia e as "relações com os Estados Unidos", segundo Moscou.

Sergei Lavrov e Wang Yi "falaram das relações com os Estados Unidos e das perspectivas de solução da crise ucraniana", informou o Ministério das Relações Exteriores russo em um comunicado.