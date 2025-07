Cavernas do Peruaçu, em MG, são inscritas no patrimônio mundial da Unesco

As Cavernas do Peruaçu, uma extensão de cânions e cavernas adornadas com arte rupestre pré-histórica no norte de Minas Gerais foram inscritas, neste domingo (13), na lista do patrimônio mundial da Unesco, anunciou a organização internacional.

O Parque Nacional Cavernas do Peruaçu se estende por cerca de 56.500 hectares de paisagens repletas de cavernas colossais. Algumas, com até seis quilômetros de extensão, estão entre os maiores espaços subterrâneos do mundo, segundo a Unesco.