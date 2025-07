Vacinação de emergência reduz as mortes em 60%, demonstra estudo

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Esta organização internacional, que usa recursos públicos e privados para ajudar a vacinar as crianças dos países mais pobres do mundo, colaborou com pesquisadores do Instituto Burnet da Austrália para elaborar este primeiro relatório sobre o impacto dos esforços de imunização de emergência na saúde pública e na segurança sanitária em nível mundial.

"Pela primeira vez, podemos quantificar de forma exaustiva os benefícios humanos e econômicos da mobilização das vacinas contra surtos de algumas das doenças infecciosas mais mortais do mundo", declarou, em nota, Sania Nishtar, diretora-geral da Gavi.

"Este estudo demonstra claramente o poder das vacinas como resposta rentável ao risco crescente de epidemias que o mundo enfrenta", acrescentou.

O informe, publicado esta semana na revista BMJ Global Health, chega depois de a Organização Mundial da Saúde ter advertido, em abril, que os surtos de doenças evitáveis através da vacinação estavam aumentando em todo o mundo devido à desinformação e aos cortes da ajuda internacional.