Trump anuncia tarifas de 30% para México e UE a partir de 1º de agosto

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou neste sábado (12) que imporá tarifas de 30% ao México e à União Europeia.

As tarifas entrarão em vigor em 1º de agosto, afirmou Trump em duas cartas publicadas em sua plataforma Truth Social, aludindo ao papel do México na introdução de drogas ilegais nos Estados Unidos e ao desequilíbrio comercial com a UE, respectivamente.