Sobreviventes do genocídio do Camboja 'felizes' com reconhecimento da Unesco

Sobreviventes do genocídio do Khmer Vermelho no Camboja, entre 1975 e 1979, expressaram sua alegria neste sábado (12) com a decisão da Unesco de incluir vários locais memoriais onde o regime praticou tortura e execuções na sua lista do Patrimônio Mundial.

"Estou feliz (...). Isso é para as gerações futuras", disse à AFP Chum Mey, um dos poucos sobreviventes da prisão S-21 de Phnom Penh, agora convertida no museu Tuol Sleng, que faz parte dos locais reconhecidos.