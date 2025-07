Cidadela peruana de 3.800 anos abre as portas ao turismo

Uma cidadela de 3.800 anos de antiguidade da civilização Caral, uma das mais antigas do mundo, situada no norte do Peru, abriu as portas ao público após oito anos de estudos científicos e trabalhos de restauração.

O novo sítio arqueológico, denominado Peñico, foi considerado por seus descobridores como "a cidade da integração social" porque foi o ponto de encontro para transações comerciais usado pelas primeiras comunidades da costa do Pacífico com as que vinham dos Andes e das regiões amazônicas.