Wall Street fecha em queda, influenciada por temor ao 'tarifaço' dos EUA

A Bolsa de Valores de Nova York fechou no vermelho nesta sexta-feira (11), refletindo sua preocupação com as múltiplas ameaças tarifárias de Donald Trump, em particular as feitas ao Canadá. O Dow Jones fechou em queda de 0,63%, enquanto o índice tecnológico Nasdaq recuou 0,22% e o ampliado S&P 500 perdeu 0,33%.

"Uma nova rodada de ameaças tarifárias do presidente Trump está afetando o apetite pelo risco ao final da semana", resumiu José Torres, da Interactive Brokers. Na quinta-feira, o presidente dos Estados Unidos impôs ao Canadá, o segundo maior parceiro comercial de seu país, uma tarifa de 35%, uma das mais altas anunciadas por Washington esta semana para cerca de 20 países. "Ainda não vimos nenhuma nova aplicação de tarifas substanciais", disse à AFP Adam Sarhan, da 50 Park Investments. Os operadores do mercado aguardam com especial atenção vários dados sobre o desempenho da economia americana, como os números da inflação ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) e ao produtor (PPI) e um novo indicador da confiança do consumidor. Todas essas informações serão conhecidas na próxima semana.