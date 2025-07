'Voltarei pelo menos mais uma vez a Wimbledon', promete Djokovic após eliminação

"Não planejo colocar hoje um ponto final na minha carreira em Wimbledon", afirmou o tenista de 38 anos na entrevista coletiva após a derrota por 3 sets a 0 (6-3, 6-3 e 6-4) diante de Sinner, atual número 1 do mundo.

Sete vezes campeão de Wimbledon, o tenista sérvio Novak Djokovic, que nesta sexta-feira (11) foi eliminado na semifinal da edição 2025 do torneio pelo italiano Jannik Sinner, prometeu que voltará a disputá-lo "pelo menos mais uma vez".

Vencedor de 24 Grand Slams, Djokovic sofreu com um problema na coxa durante a partida, o que o obrigou a pedir atendimento médico entre o segundo e o terceiro set.

"Não era uma sensação agradável na quadra (...) É uma pena eu não ter conseguido me movimentar como gostaria", explicou o ex-número 1 do mundo, atualmente o sexto no ranking da ATP.

Djokovic se lesionou ao sofrer um escorregão e cair na quadra durante o duelo de quartas de final contra o italiano Flavio Cobolli, na última quarta-feira.

"Mas não quero falar em detalhes sobre minha lesão e reclamar sobre isso", disse o sérvio após sua eliminação. "Quero parabenizar Jannik", completou.