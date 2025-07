UE condena últimos bombardeios da Rússia na Ucrânia e ameaça com mais sanções

A Rússia atacou a Ucrânia esta semana com os maiores ataques de drones e mísseis desde que Moscou invadiu a ex-república soviética há mais de três anos.

Kaja Kallas fez essas declarações à margem de uma reunião da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean) na capital da Malásia, Kuala Lumpur, e afirmou que, com sua presença lá, busca "fazer mais pressão conjunta" à Rússia.

Bruxelas está estudando impor uma 18ª rodada de sanções contra Moscou. "Também estamos negociando para limitar o preço do petróleo, o que privaria a Rússia dos meios para financiar esta guerra", afirmou Kallas à AFP em uma entrevista.

Quando questionada sobre os relatos que indicam que Moscou planejava envolver pessoal militar do Laos para reforçar sua ofensiva na Ucrânia, Kallas explicou que havia discutido sobre esse assunto com o chanceler do Laos nesta sexta-feira durante uma reunião.

Segundo ela, o ministro afirmou que seu país "não tem intenção nem vontade" de fornecer ajuda militar à Rússia.

Kallas indicou que "se algo assim acontecer", isso "teria consequências na ajuda" que a UE oferece ao Laos.