Trump chega ao Texas após inundações devastadoras

O presidente Donald Trump chegou nesta sexta-feira (11) ao Texas, um estado do sul dos Estados Unidos devastado por inundações que causaram a morte de pelo menos 120 pessoas, em um momento em que a resposta das autoridades locais e federais à catástrofe gera polêmica.

No dia 4 de julho, chuvas torrenciais caíram no centro do Texas, provocando inundações repentinas enquanto muitos moradores dormiam.

Ao todo, foram registradas pelo menos 120 mortes. O condado de Kerr foi o mais afetado, com 96 vítimas fatais, entre elas 36 crianças.

"Vamos estar lá com algumas das famílias" das vítimas, disse Trump a jornalistas antes de partir da Casa Branca. O que aconteceu é "algo horrível", afirmou.

Um acampamento de verão cristão para meninas em Hunt, às margens do rio Guadalupe, pagou um preço alto: 27 crianças e monitores morreram no desastre.