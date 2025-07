Swiatek e Anisimova farão final feminina inesperada em Wimbledon

Ex-número 1 do mundo e atualmente número 4 no ranking da WTA, Iga Swiatek, de 24 anos, que nunca tinha chegado à semifinal de Wimbledon, parte como favorita para conquistar seu sexto Grand Slam, depois de vencer quatro vezes Roland Garros e uma o US Open.

Com três títulos no currículo, o mais importante deles o WTA 1000 de Doha deste ano, em fevereiro, ela retornará ao Top 10 do ranking feminino depois do torneio de Wimbledon.

Entre as dez melhores jogadoras do mundo, Swiatek é a única que sobreviveu no All England Club.

Nas oitavas de final, só quatro integrantes do Top 10 estavam presentes: Swiatek, finalista; Sabalenka (N.1), que caiu na semifinal; a russa Mirra Andreeva (N.7) e a americana Emma Navarro (N.10), eliminadas nas quartas e nas oitavas, respectivamente.