Rússia representa ‘ameaça duradoura’ para Europa, diz alto militar francês

Durante uma coletiva de imprensa pouco comum, Burkhard mencionou as ameaças e as "crises que se multiplicam" no mundo, e afirmou que a Rússia identificou a França como "sua principal rival na Europa" por seu apoio à Ucrânia.

Na França, sua Lei de Programação Militar prevê 413 bilhões de euros (2,7 trilhões de reais) para as forças armadas entre 2024 e 2030, com aumentos orçamentários anuais de 3 bilhões de euros (19,5 bilhões de reais).

No entanto, os cofres públicos da segunda economia da União Europeia enfrentam uma situação difícil, com um déficit público de 5,8% do Produto Interno Bruto e uma dívida pública de 114% do PIB.

O primeiro-ministro francês, François Bayrou, deve apresentar na terça-feira as linhas gerais do orçamento para 2026, com a meta, já anunciada, de 40 bilhões de euros (260,6 bilhões de reais) em cortes.