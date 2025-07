Rep. Dominicana resgata 17 pessoas após naufrágio de embarcação com migrantes

As "yolas", como são conhecidas essas pequenas embarcações de pesca, são normalmente usadas para transportar migrantes sem documentos para Porto Rico, um território não incorporado dos Estados Unidos, com status político de Estado Livre Associado.

Os barcos são construídos com madeira ou fibra de vidro, e as autoridades alertam que não atendem às medidas de segurança. No entanto, um traslado para Porto Rico pode custar mais de US$ 7 mil (R$ 39 mil), segundo a imprensa.

