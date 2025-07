Relatório do acidente da Air India confirma que combustível foi cortado antes do acidente

As autoridades indianas confirmaram que os interruptores de controle de combustível do voo da Air India que caiu em junho foram desligados logo após a decolagem, mas foram religados antes do impacto.

Em um relatório preliminar divulgado nesta sexta-feira, 11, o Escritório de Investigação de Acidentes Aeronáuticos da Índia afirmou que ambos os interruptores que controlam o fluxo de combustível para os dois motores do Boeing 787 Dreamliner foram desligados quando a aeronave atingiu uma velocidade de 180 nós, apenas segundos após levantar voo.