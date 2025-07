Quase 800 pessoas morreram desde 27 de maio enquanto buscavam ajuda em Gaza, diz ONU

"Estamos falando de quase 800 pessoas mortas enquanto tentavam obter ajuda", destacou Ravina Shamdasani. "A maioria dos ferimentos foi causada por balas", disse em Genebra Ravina Shamdasani, porta-voz do Alto Comissariado da ONU para os Direitos Humanos.

A ONU e as principais organizações humanitárias se recusam a trabalhar com a GHF, alegando que atende a objetivos militares israelenses e viola princípios humanitários básicos.

As distribuições da GHF levaram a cenas caóticas e o Exército israelense abriu fogo diversas vezes na tentativa de conter o fluxo de palestinos desesperados por ajuda.

A maioria das mortes ocorreu perto de postos da Fundação Humanitária de Gaza (GHF, na sigla em inglês), apoiada por Estados Unidos e Israel, que começou a distribuir alimentos no final de maio, após um bloqueio imposto por Israel por mais de dois meses.

- "Negociar um final" -

O primeiro-ministro israelense, Benjamin Netanyahu, disse que espera alcançar uma trégua com o movimento islamista palestino Hamas "em poucos dias", enquanto as negociações com mediadores estrangeiros continuam pelo sexto dia consecutivo em Doha.

"Provavelmente haverá um cessar-fogo de 60 dias. Retiraremos o primeiro grupo (de reféns) e, em seguida, usaremos esse cessar-fogo de 60 dias para negociar o fim de tudo isso", declarou ao canal americano Newsmax.