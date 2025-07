Presidente da AFP anuncia plano de controle de gastos para enfrentar crise da mídia

Em 13 de junho, Fries anunciou que a AFP empreenderia um "programa de economias" de 12 milhões a 14 milhões de euros (R$ 77,7 milhões a R$ 90,6 milhões) entre 2025 e 2026.

Isto responde a uma "deterioração persistente" de suas perspectivas financeiras devido à crise mundial da mídia, afetada pelos novos usos digitais e pela inteligência artificial (IA).

Fries assinalou, em particular, o fim do programa de verificação de dados da Meta (Facebook, Instagram, WhatsApp) nos Estados Unidos, do qual a AFP participava, e a abrupta interrupção do contrato com a emissora pública Voice of America, que o governo Trump tenta desmantelar.

- "Financiamento externo" -

Segundo Fries, "a explosão do custo da expatriação se explica principalmente pelo aumento da fiscalidade e dos encargos sociais".

Por exemplo, ele destacou que um jornalista "experiente" que trabalha na Alemanha com estatuto sede custa tanto quanto quatro jornalistas locais com cinco anos de antiguidade.

As medidas anunciadas nesta sexta-feira serão aplicadas até 2026 e vão exigir um "financiamento externo", que poderia consistir em um empréstimo estatal, uma reorganização do calendário da dívida ou um empréstimo bancário.

Segundo os representantes dos funcionários no Conselho de Administração, a necessidade de financiamento chega a 7 milhões de euros (R$ 45,3 milhões).

Para 2025, a direção da AFP identificou possíveis economias de 1,5 milhão de euros (R$ 9,7 milhões), graças a "um controle estrito dos custos".

"A deterioração das perspectivas comerciais da Agência não é 'um mau momento', mas 'promete ser duradouro, dada a profunda transformação do mercado de mídia'", reforçou Fries na sexta-feira.

Na assembleia geral, acompanhada por mais de 500 pessoas na sede da AFP em Paris e por vídeo, os sindicatos questionaram as propostas da direção.

"É um impacto social, editorial e para os valores da Agência", opinou Adrien Vicente, representante da central SNJ-CGT.

"Temos a impressão de que a AFP que conhecíamos está destinada a desaparecer", acrescentou Benjamin Massot (SNJ), assinalando a reforma da expatriação.

Em todo o mundo, o modelo econômico da mídia se fragilizou consideravelmente: a receita publicitária é absorvida pelas gigantes da internet e as jovens gerações se informam diretamente pelas redes sociais.

A AFP é uma das três agências mundiais de informação, juntamente com AP e Reuters. Emprega 2.600 pessoas de 100 nacionalidades e fornece informação em seis idiomas em texto, foto, vídeo e imagem.

Tem um status particular. Não é uma empresa pública, mas não tem acionistas, e seus clientes, inclusive o Estado francês, fazem parte de seu Conselho de Administração.

Em 2024, a AFP obteve um lucro líquido de 200.000 euros (aproximadamente R$ 1,28 milhão, em valores de dezembro) e um faturamento de 326,4 milhões de euros (R$ 2 bilhões).

pr-reb/may/jz/pb/mvv/aa