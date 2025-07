'Pior que a pandemia': buscas por imigrantes paralisam comércio em Los Angeles

Nayomie Mendoza estava acostumada a ver uma fila de clientes se formar em seu restaurante na hora do almoço no bairro da moda de Los Angeles, o LA Fashion District. Mas as operações migratórias da administração de Donald Trump esvaziaram suas mesas.

"Nossas vendas caíram 80%", disse à AFP Mendoza, responsável pelo Cuernavaca's Grill, um colorido restaurante mexicano do popular bairro comercial.