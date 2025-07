O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou na quinta-feira de maneira surpreendente uma tarifa de 35% ao Canadá e criticou o principal parceiro comercial do país por ter retaliado Washington com impostos.

Ovidio Guzmán, um dos filhos do cofundador do Cartel de Sinaloa, Joaquín "Chapo" Guzmán, planeja formalizar sua confissão de culpa por tráfico de drogas nesta sexta-feira (11) em troca de fornecer informações valiosas à Promotoria e, eventualmente, obter uma redução na pena.

Nayomie Mendoza estava acostumada a ver uma fila de clientes se formar em seu restaurante na hora do almoço no bairro da moda de Los Angeles, o LA Fashion District. Mas as operações migratórias da administração de Donald Trump esvaziaram suas mesas.

MARCÓVIA, Honduras:

Retornar a um país desconhecido, o conflito de um deportado hondurenho

Emerson Colindres tinha acabado de concluir o ensino médio e estava cheio de planos quando foi deportado dos Estados Unidos, onde vivia desde os oito anos de idade. Agora, ele enfrenta dificuldades para se adaptar ao seu país natal, Honduras.

-- EUROPA

SREBRENICA:

'Com dor na alma', Bósnia relembra os 30 anos do genocídio de Srebrenica

Milhares de pessoas relembraram, nesta sexta-feira (11), em Srebrenica o genocídio cometido há trinta anos pelas forças sérvias da Bósnia, um dos piores massacres na Europa desde a Segunda Guerra Mundial.

MOSCOU:

Aparente suicídio de ministro preocupa elite russa

O aparente suicídio do ministro dos Transportes russo, destituído por Vladimir Putin e investigado por corrupção, chocou a elite política.

MADRI:

Espanhóis estão fartos do barulho

"A única coisa que nos diferencia de outros países é que somos mais barulhentos", argumentou recentemente sobre a Espanha o escritor Ignacio Peyró nas páginas do El País. No entanto, muitos espanhóis passaram de aceitar o barulho como parte da paisagem para se rebelar contra ele.

-- ORIENTE MÉDIO

SULAYMANIYAH, Iraque:

Combatentes curdos do PKK destroem armas em cerimônia no Iraque

Combatentes do Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) destruíram suas armas em uma cerimônia nesta sexta-feira (11) no Curdistão iraquiano, dois meses após o anúncio dos rebeldes curdos sobre o fim de mais de quatro décadas de luta armada contra o Estado turco.

-- ÁSIA

KUALA LUMPUR:

Rubio e Wang tiveram reunião 'positiva' na cúpula do Sudeste Asiático

O chefe da diplomacia dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse nesta sexta-feira (11) que teve uma reunião "positiva" com seu contraparte chinês, Wang Yi, à margem de uma cúpula de ministros das Relações Exteriores da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean).

=== ECONOMIA ===

WASHINGTON:

Outro objetivo de Trump é conter as táticas de evasão tarifária da China

A batalha tarifária do presidente Donald Trump visa reduzir o déficit comercial dos EUA, mas também coibir a evasão tarifária da China, dizem analistas.

=== SOCIEDADE, ARTES E CIÊNCIAS ===

MANCHESTER:

Retorno do Oasis reacende memórias de quando Manchester iluminou a cena musical da Inglaterra

O retorno dos irmãos Noel e Liam Gallagher à sua cidade natal, Manchester, nesta sexta-feira para a turnê de reunião do Oasis revive memórias de uma época em que a cidade industrial no noroeste da Inglaterra era o lar de uma vibrante criatividade musical.

=== ESPORTES ===

-- FUTEBOL:

-- TÊNIS:

