O que já se sabe sobre os ataques violentos dos houthis do Iêmen contra navios no mar Vermelho

Em apenas alguns dias, os rebeldes houthis do Iêmen iniciaram uma nova e mais violenta campanha de ataques contra navios no mar Vermelho, afundando dois deles e matando alguns de seus tripulantes. Os ataques representam o mais recente capítulo da campanha dos rebeldes contra a navegação durante a guerra entre Israel e o grupo terrorista Hamas. Eles também ocorrem em um momento em que a guerra de quase uma década no Iêmen - o país mais pobre do Oriente Médio - se arrasta, sem qualquer sinal de interrupção.

Rebeldes envolvidos em anos de combates Os houthis são membros da seita xiita Zaydi, minoritária no islamismo, que governou o Iêmen por mil anos até 1962. Eles lutaram contra o governo central do Iêmen durante anos antes de sair de sua fortaleza, no norte do país, e tomar a capital, Sanaa, em 2014. Isso deu início a uma guerra intensa que, tecnicamente, ainda está sendo travada. Uma coalizão liderada pela Arábia Saudita interveio em 2015 para tentar restaurar o governo exilado do Iêmen, reconhecido internacionalmente, ao poder. Anos de combates sangrentos e inconclusivos contra a coalizão liderada pelos sauditas se transformaram em uma guerra por procuração estagnada entre a Arábia Saudita e o Irã, causando fome e miséria generalizadas no Iêmen. A guerra matou mais de 150 mil pessoas, incluindo combatentes e civis, e criou um dos piores desastres humanitários do mundo.

Um cessar-fogo - que tecnicamente terminou em outubro de 2022 - ainda está sendo amplamente respeitado. A Arábia Saudita e os rebeldes fizeram algumas trocas de prisioneiros e uma delegação dos houthis foi convidada para conversas de paz de em Riad em setembro de 2023 como parte de uma distensão mais ampla que o reino alcançou com o Irã. Embora eles tenham relatado "resultados positivos", ainda não há paz permanente. Houthis apoiados por Teerã O Irã há muito tempo apoia os houthis. Teerã nega rotineiramente que esteja armando os rebeldes, apesar das evidências físicas, das inúmeras apreensões e dos especialistas que ligam as armas ao Irã. Isso provavelmente ocorre porque Teerã quer evitar sanções por violar um embargo de armas da Organização das Nações Unidas contra os houthis.

Os houthis agora formam o grupo mais forte dentro do autodenominado "Eixo de Resistência" do Irã. Outros grupos, como o Hezbollah, do Líbano, e o grupo terrorista palestino Hamas, foram dizimados por Israel após o ataque do Hamas em 7 de outubro de 2023, que desencadeou a guerra de atrito de Israel na Faixa de Gaza. O Irã também está abalado depois que Israel lançou uma guerra de 12 dias contra o país e os Estados Unidos atacaram as instalações nucleares iranianas. Os houthis também viram seu perfil regional aumentar ao atacarem Israel, já que muitos no mundo árabe continuam indignados com o sofrimento enfrentado pelos palestinos na Faixa de Gaza.

Houthis atacam navios por causa da guerra entre Israel e Hamas Os houthis têm lançado ataques com mísseis e drones contra navios comerciais e militares na região, o que a liderança do grupo descreveu como um esforço para acabar com a ofensiva de Israel contra o grupo terrorista Hamas na Faixa de Gaza. Entre novembro de 2023 e dezembro de 2024, os houthis atacaram mais de 100 navios mercantes com mísseis e drones, afundando dois e matando quatro marinheiros. Sua campanha reduziu muito o fluxo de comércio pelo corredor do mar Vermelho, que normalmente recebe US$ 1 trilhão em mercadorias por ano.