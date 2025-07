Manchester recebe filhos pródigos do Oasis como heróis

Em um dia radiante e festivo em Manchester, mais de 80 mil pessoas receberam nesta sexta-feira (11) como heróis seus filhos pródigos do Oasis, que se apresentaram em sua cidade natal pela primeira vez em 16 anos. Fãs antigos e de gerações mais novas se reuniram nessa cidade do norte da Inglaterra para presenciar o retorno dos irmãos Gallagher e cantar em alto e bom som sucessos como "Wonderwall", "Don't Look Back in Anger" e "Supersonic".

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Cerca de três horas antes da abertura dos portões, centenas de fãs já esperavam para o primeiro dos cinco shows em Heaton Park, todos com ingressos esgotados. Alguns tiveram a sorte de encontrar um lugar à sombra das árvores, mas outros recorriam a leques e pequenos ventiladores para amenizar o calor de 30°C, algo incomum nessa cidade. No 15º lugar da fila estava Lisa, uma moça de 23 anos que havia viajado da cidade francesa de Saint-Etienne com um grupo de amigas. "Foi como a grande oportunidade de nossas vidas, jamais pensamos que poderíamos vê-los ao vivo", afirmou a jovem, que estava há seis horas na fila.

A cidade vivia um clima de grande expectativa pelo "Dia Oasis" desde que os irmãos Gallagher -- o vocalista Liam e o guitarrista Noel -- anunciaram no ano passado que tinham feito as pazes e reuniriam novamente o lendário grupo de britpop. Jack Johnson, um estudante de 17 anos que tinha apenas um ano quando a banda se separou após o enésimo conflito entre os irmãos, lembra-se perfeitamente de como recebeu a notícia. "Estávamos ligando uns para os outros: 'Oh meu Deus, oh meu Deus, o que está acontecendo?", contou. "Ainda estamos assombrados de estarmos aqui", acrescentou.

Embora a maior parte dos presentes recorresse à água e aos sorvetes para se refrescar, alguns deram início à festa horas antes. "Estou me hidratando com um pouco de gim, um pouco de vodca e um pouco de limonada", afirmou Sarah Fisher, uma mulher de 45 anos de Loughborough, no centro de Inglaterra. "O calor é um pouco demais, mas passei filtro solar e coloquei o meu chapéu", brincou.

A atmosfera faz com que ela se lembre da lendária apresentação de 1996 que o grupo fez no antigo estádio Maine Road, onde o Manchester City jogava à época, e à qual foi quando era adolescente. - 'Uma onda muito boa' - Estima-se que 400 mil pessoas comparecerão às cinco apresentações programadas em Manchester.