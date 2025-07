Mais de 150 detidos em operação internacional contra o tráfico de seres humanos

Muitas vítimas jovens eram exploradas por parentes.

No âmbito da operação, a Polícia Federal do Brasil desmantelou uma rede de tráfico que recrutava as vítimas com ofertas de emprego falsas e depois as transportava para Mianmar para explorá-las sexualmente.

Na Itália, a polícia identificou 75 possíveis vítimas procedentes da Romênia, da China e da Colômbia durante operações de busca em salões de massagem. Também apreenderam drogas e armas de fogo.