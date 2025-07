Espanhóis estão fartos do barulho

"A única coisa que nos diferencia de outros países é que somos mais barulhentos", argumentou recentemente sobre a Espanha o escritor Ignacio Peyró nas páginas do El País. No entanto, muitos espanhóis passaram de aceitar o barulho como parte da paisagem para se rebelar contra ele.

No verão, a tendência se acentua, porque o calor leva a vida para a rua, para os terraços dos bares, e chegam as festas: San Juan, San Pedro, San Fermín, a Virgem do Carmo, a do Orgulho, com seus alto-falantes ou seus fogos de artifício.

"Temos tantas palavras para festa —fuzarca, folia, celebração, diversão— quanto os esquimós para a neve", escreveu Peyró.

Em alguns verões cada vez mais quentes e em bairros como Chueca e Malasaña em Madri, El Born e Gràcia em Barcelona e El Carmen em Valência, muitas casas antigas não possuem ar-condicionado, e dormir com as janelas abertas é impossível.

- A serenidade portuguesa -