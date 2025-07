Déficit orçamentário dos EUA sobe apesar de receita maior com tarifas

O déficit público americano aumentou entre outubro e junho em comparação com o mesmo período do ano anterior, apesar do aumento da receita com as tarifas alfandegárias, segundo documentos divulgados pelo Departamento do Tesouro nesta sexta-feira (11).

Nos primeiros nove meses do presente ano fiscal (iniciado em outubro passado), o déficit aumentou em US$ 64 bilhões (R$ 356,58 bilhões na cotação atual), chegando a US$ 1,4 trilhão (R$ 7,8 trilhões) contra pouco mais de US$ 1,3 trilhão em 2024 (cerca de R$ 7 trilhões na cotação da época), um aumento de 6%, segundo o Tesouro.