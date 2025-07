Daimler Truck cortará 5 mil empregos na Alemanha até 2030

Fabricante alemã de caminhões tenta reduzir custos em reação a queda de vendas. Resultados negativos são puxados pela operação nos EUA.A fabricante alemã de caminhões Daimler Truck anunciou nesta terça-feira (08/07) vai cortar 5 mil postos de trabalho na Alemanha até 2030. Na segunda-feira, a empresa havia informado uma queda de 5% nas vendas do segundo trimestre, com resultados especialmente fracos em seu mercado nos EUA. Por que a Daimler está cortando empregos? Segundo a empresa, os números recentes indicam que a Mercedes-Benz Trucks, parte da Daimler, precisa se tornar mais resistente ao mercado. O programa de corte de custos, denominado "Cost Down Europe", tem o objetivo de colocar os negócios europeus de volta nos trilhos e melhorar a lucratividade. Seu objetivo é economizar mais de 1 bilhão de euros por ano até 2030. Um dia antes do anúncio, as vendas caíram pelo segundo trimestre – para 106.715 caminhões e ônibus, em comparação com 112.195 unidades no ano passado. A empresa, listada no DAX, chegou a um acordo em maio com o conselho central de trabalhadores sobre os principais pontos para suas unidades de caminhões na Alemanha, incluindo uma redução da força de trabalho e o compromisso de evitar demissões compulsórias até o final de 2034. Quais empregos serão cortados? A empresa planeja reduzir os custos recorrentes em mais de um bilhão de euros até 2030, tendo como alvo as despesas com pessoal, materiais, administração, infraestrutura de TI e pesquisa e desenvolvimento. Segundo um porta-voz da montadora a maioria dos empregos deve ser cortada por meio de desligamento natural e aposentadoria antecipada, embora também sejam possíveis programas de desligamento direcionados. Os cortes afetarão o centro de Stuttgart da divisão de caminhões, que empregava cerca de 28 mil pessoas no final de 2024. A Daimler Truck tem cerca de 35,5 mil funcionários na Alemanha, em cinco unidades no país: Gaggenau, Kassel, Mannheim, Stuttgart e Wörth – sendo esta última a maior fábrica de montagem de caminhões da Europa. A meta da companhia com as novas medidas é aumentar sua rentabilidade sobre o faturamento para mais de 12% (no ano passado a rentabilidade foi de 8,9%) "Temos a estratégia e alcançamos uma cultura de desempenho para atingir essa ambição. Se fizermos tudo certo, isso nos levará a uma lucratividade de mais de 12% sobre o faturamento até 2030", disse a CEO da empresa, Karin Radström. A Daimler Truck também anunciou nesta terça-feira, após uma reunião com investidores, que planeja aumentar a remuneração dos acionistas para entre 40% e 60 % do lucro líquido. A fabricante alemã de caminhões decidiu recomprar ações no valor de até 2 bilhões de euros. md (EFE, AFP, DPA)