'Com dor na alma', Bósnia relembra os 30 anos do genocídio de Srebrenica

Em uma tentativa de esconder a escala do crime, as autoridades sérvias da Bósnia organizaram operações para remover os corpos, que muitas vezes eram "despedaçados" por máquinas pesadas e espalhados entre várias valas comuns "secundárias", segundo especialistas.

Nesta sexta-feira, sobreviventes e familiares enterrarão sete vítimas durante os eventos no centro memorial Srebrenica Potočari, incluindo dois jovens que tinham 19 anos na época do massacre e uma mulher de 67 anos.

"O irmão dele foi encontrado e enterrado há dez anos. Trinta anos se passaram e não tenho mais nada pelo que esperar", diz Omerovic, de 55 anos, que espera poder visitar o túmulo do marido com os filhos. No entanto, apenas a mandíbula de Hasib permanecerá no caixão.

Os ex-líderes políticos e militares dos sérvios da Bósnia, Radovan Karadzic e Ratko Mladic, foram condenados à prisão perpétua por tribunais internacionais por crimes de guerra e genocídio. No entanto, a gravidade desse crime continua sendo minimizada por muitos líderes políticos sérvios, tanto na Bósnia quanto na Sérvia.

"Os sérvios não cometeram genocídio em Srebrenica, isso não aconteceu", declarou novamente Milorad Dodik, presidente da entidade sérvia da Bósnia, no início de julho.

A Assembleia Geral da ONU estabeleceu o Dia Internacional de Reflexão de Memória do Genocídio de Srebrenica em 11 de julho de 2024, apesar da indignação da Sérvia.

Para as famílias e sobreviventes, esta data jamais será apagada.

"Para mim, todo dia é 11 de julho, toda noite, toda manhã, quando acordo e percebo que eles se foram", suspira Ramiza Gurdic, cujo marido, Junuz, e os filhos, Mehrudin e Mustafa, foram mortos no massacre.

