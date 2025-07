Colômbia captura mafioso que fazia ligação entre Itália e América Latina

Palermo, conhecido como "Peppe", foi capturado nesta sexta-feira em Bogotá e tinha um alerta vermelho da Interpol. A Itália solicita sua extradição e o aponta como peça-chave da poderosa máfia 'Ndrangheta, que mantém vínculos com o principal cartel produtor de cocaína na Colômbia, o Clã do Golfo.

A polícia da Colômbia capturou nesta sexta-feira (11) o italiano Giuseppe Palermo, apontado como o elo na América Latina de uma máfia internacional de narcotráfico em um caso pelo qual as autoridades italianas prenderam cerca de vinte pessoas.

O homem foi detido em uma via pública, ao sair de uma loja de conveniência, por uma dezena de agentes de forças especiais que portavam fuzis automáticos e tinham os rostos cobertos, de acordo com um vídeo compartilhado pelas autoridades.

O italiano "liderava a compra de grandes carregamentos de cocaína" provenientes da Colômbia, Equador e Peru e coordenava "as rotas marítimas e terrestres" de tráfico de entorpecentes para a Europa, afirmou na rede social X o general Carlos Triana, diretor da polícia colombiana.

Sua captura faz parte de uma operação internacional, coordenada pela Europol e pela polícia do Reino Unido, na qual 21 pessoas foram presas, a maioria no sul da Itália.

Segundo Triana, o clã Platì é "um dos núcleos mais herméticos" da máfia 'Ndrangheta, uma superestrutura criminosa originária da região da Calábria que mantém conexões com cartéis albaneses e sul-americanos.

Em março, as autoridades colombianas capturaram em Cartagena (norte) Emanuele Gregorini, também apontado como membro da 'Ndrangheta que coordenava remessas de drogas dos principais portos do Caribe colombiano.

O Clã do Golfo, com cerca de 7.500 membros, é a principal organização criminosa da Colômbia, o país que mais produz cocaína no mundo.