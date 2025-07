Chanceler russo inicia visita oficial à Coreia do Norte

O ministro das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov, chegou à Coreia do Norte nesta sexta-feira (11) para uma visita oficial, informaram as agências de notícias russas, em meio ao fortalecimento das relações entre Moscou e Pyongyang, incluindo a cooperação militar.

Lavrov desembarcou em Wonsan, na costa do Mar do Japão, onde as autoridades norte-coreanas inauguraram uma área turística no final de junho, segundo as agências de notícias estatais russas TASS e RIA Novosti. Ele deve se encontrar com seu homólogo norte-coreano, Choe Son Hui, entre outras autoridades.