Carro elétrico bate recorde de autonomia ao percorrer 1.205 km sem recarga extra

Veículo da Lucid Motors percorreu trajeto de St. Moritz, na Suíça, a Munique, na Alemanha. Especialistas, no entanto, apontam que avanços na redução do tempo de recarga vem diminuindo relevância da autonomia mais longa.A empresa americana de veículos elétricos Lucid Motors divulgou nesta terça-feira (09/07) que um de seus modelos percorreu 1.205 quilômetros com uma única recarga, o que marca um novo recorde de autonomia para a categoria. Segundo a fabricante, o veículo percorreu no último fim de semana um trajeto de St. Moritz, na Suíça, passando pela Áustria, até chegar em Munique, no sul da Alemanha. O percurso incluiu um trecho longo de descida, já que St. Moritz está localizada a cerca de 1.800 metros acima do nível do mar e Munique a uma altitude de cerca de 500 metros. O ponto mais baixo da viagem foi o Lago de Constança, a pouco menos de 400 metros acima do nível do mar, após o qual, segundo relatos, o veículo subiu até o Túnel de Arlberg, a mais de 1.200 metros, e desceu novamente. Recorde mundial de autonomia O Livro Guinness dos Recordes confirmou a marca inédita na categoria "Maior viagem em carro elétrico com um único carregamento". "Estamos estabelecendo novos padrões em eletromobilidade", disse o engenheiro-chefe da Lucid, Eric Bach, acrescentando que a tecnologia desenvolvida pela empresa faz com que o veículo possa viajar mais longe com menos energia do que os demais carros elétricos. A viagem com superou significativamente o recorde anterior registrado pelo Guinness de 1.045 quilômetros, alcançado por um carro elétrico da Mercedes no Japão em junho. No entanto, no uso cotidiano, o alcance do veículo deverá ser significativamente menor do que na viagem entre St. Moritz e Munique. Recorde ou campanha de marketing? Especialistas do setor reagiram com cautela ao recorde estabelecido pelo veículo. "A competição por maior alcance continua, embora o alcance longo esteja perdendo importância", disse Stefan Bratzel, do Centro de Gestão Automotiva (CAM) em Bergisch Gladbach, na Alemanha. Em relação ao percurso, no qual o Lucid percorreu com frequência áreas de declive, Bratzel disse se tratar de uma campanha de marketing com pouca relevância. Ele disse que rede alemã de estações de abastecimento para veículos elétricos, incluindo os pontos de carregamento rápido, vem melhorando progressivamente, o que faz com que a autonomia se torne um fator menos relevante. Barth, no entanto, admitiu que "a questão da autonomia ainda está na mente de muitos clientes". Talvez uma campanha de marketing como essa possa ajudar a amenizar as preocupações dos consumidores sobre a suposta autonomia insuficiente, no que se refere aos carros elétricos em geral. Autonomia X tempo de recarga Ferdinand Dudenhöffer, do Centro de Pesquisa Automotiva (CAR) na cidade alemã de Bochum, observou que a autonomia dos novos carros elétricos melhorou significativamente nos últimos três ou quatro anos e atualmente não está muito atrás dos veículos a diesel. O especialista também destacou que os tempos de recarga ficam mais curtos, o que faz com que a autonomia perca relevância como argumento para compra. Os carros da Lucid são bastante caros. O preço de tabela de um modelo Air Grand Touring começa em 129.900 euros (R$ 850 mil). A empresa, com sede no Vale do Silício, nos Estados Unidos, é pouco conhecida na Europa, com cerca de 500 veículos registrados na Alemanha, segundo dados oficiais de abril. rc (DW, DPA)