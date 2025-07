Bombardeiro contra Clã do Golfo na Colômbia deixa três mortos

As Forças Armadas tentam conter o poderoso cartel, que vem se fortalecendo em meio aos recordes mundiais de produção de cocaína.

Pelo menos três mortos foram registrados em um bombardeio no noroeste da Colômbia contra o Clã do Golfo, a maior quadrilha narcotraficante do país, informaram autoridades locais nesta sexta-feira (11).

Considerado o maior cartel do país e o principal produtor de cocaína do mundo, o Clã se autodenomina Exército Gaitanista da Colômbia.

Os mortos e o detido pertencem à organização de origem paramilitar, que conta com mais de 7.500 membros entre combatentes e redes de apoio.

O bombardeio ocorreu na quinta-feira, numa zona montanhosa de difícil acesso no departamento de Antioquia, e "até o momento há três cadáveres e uma pessoa capturada", disse o secretário de Segurança local, Luis Eduardo Martínez, em entrevista à Blu Radio.

Esse é o quarto bombardeio contra o Clã em 2025, no departamento de Antioquia.

"Estima-se que, como resultado das quatro operações aéreas de alta precisão, entre 30 e 40 integrantes do Clã do Golfo tenham sido neutralizados [mortos]", afirmou no X o ministro da Defesa, Pedro Sánchez.

Primeiro ministro da Defesa com passado militar em três décadas, Sánchez iniciou uma ofensiva contra guerrilheiros e narcotraficantes, em um momento em que as políticas de paz do governo demonstram estar estagnadas.