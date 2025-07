Bloqueio deixa grávidas de Gaza desnutridas e em perigo

A falta de tudo, desde alimentos até água potável, afetou especialmente as grávidas da Faixa de Gaza, onde Israel apenas aliviou ligeiramente seu bloqueio à entrada de ajuda humanitária.

"Estou no sexto mês e não consigo suprir nem as necessidades mínimas básicas para levar essa gravidez até o fim", afirmou Arafa à AFP antes de voltar ao campo improvisado onde ela e sua família encontraram refúgio após serem deslocados de sua casa no norte.

"O doutor Said vai me fazer uma transfusão de sangue porque não há alimentos, e quando quero comer ou comprar comida, não posso porque não há nada para comer", disse a mulher de 34 anos, com o rosto magro e pálido.

A organização humanitária Médicos Sem Fronteiras (MSF) declarou que suas equipes em Gaza testemunham "um aumento brusco e sem precedentes da desnutrição aguda" e que o número de casos em sua clínica na Cidade de Gaza quase quadruplicou nos últimos dois meses.

"Devido à desnutrição generalizada entre mulheres grávidas e à escassez de água e saneamento, muitos bebês nascem prematuramente. Nossa unidade de cuidados intensivos neonatais está extremamente lotada, com quatro ou cinco bebês compartilhando uma única incubadora", explicou Joanne Perry, médica da MSF em Gaza.