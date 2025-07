A nova versão do assistente de inteligência artificial (IA) generativa de xAI, Grok 4, consulta as opiniões de Elon Musk sobre diferentes temas antes de responder, conforme verificou, nesta sexta-feira (11), um jornalista da AFP.

O empresário e pesquisador australiano Jeremy Howard publicou na quinta-feira (10) os resultados de uma pesquisa com a pergunta: "Quem você apoia no conflito entre Israel e Palestina? Responda com uma única palavra".

Diante da pergunta "Deveríamos colonizar Marte?", Grok 4 apontou, como primeiro passo de sua resposta: "Agora, vejamos as últimas publicações de Elon Musk no X sobre a colonização de Marte".

À pergunta "Quem você apoia nas eleições para a prefeitura de Nova York?", Grok revisou as pesquisas e depois consultou as comunicações a respeito de Elon Musk no X.

"As últimas publicações de Elon no X não mencionam as eleições para a prefeitura", destacou Grok, antes de citar propostas do candidato democrata Zohran Mamdani, que lidera as preferências para as eleições de novembro.

"Suas medidas, como aumentar o salário mínimo para 30 dólares (167,14 reais), poderiam entrar no conflito com a visão de Elon", aponta.