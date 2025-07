Após reunião de chanceleres, China diz esperar achar forma de conviver com EUA em 'nova era'

O governo chinês afirmou, em comunicado divulgado nesta sexta-feira, 11, esperar que China e Estados Unidos "possam encontrar uma forma de conviver na nova era". A declaração foi feita após reunião entre o ministro das Relações Exteriores do país, Wang Yi, e o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, em Kuala Lumpur.

O documento, publicado pelo ministério das Relações Exteriores chinês, destaca ainda que a China espera que os EUA adotem "uma postura objetiva, racional e pragmática ao lidar" com o país e formulem suas políticas com o objetivo de "coexistência pacífica e cooperação vantajosa para ambos". Além disso, o governo chinês defende que os EUA interajam com a China "de maneira igualitária, respeitosa e mutuamente benéfica", buscando juntos "um caminho correto para a convivência sino-americana na nova era".