Suíça violou direito a julgamento justo da atleta hiperandrogênica Caster Semenya, afirma TEDH

A Grande Câmara da corte pan-europeia com sede em Estrasburgo, nordeste da França, reverte uma decisão anterior do TEDH, que em 2023 considerou a sul-africana vítima de discriminação e violação de sua vida privada.

Em 2018, no entanto, o regulamento da World Athletics mudou tudo. A Corte Arbitral do Esporte (CAS, com sede em Lausanne) aprovou a medida em 2019.

Segundo a decisão, o Tribunal Federal da Suíça "não atuou de modo suficiente sobre as dúvidas expressadas" nem "atingiu o nível de rigor exigido" para responder ao recurso de Semenya contra as normas aplicadas às atletas com "distúrbios de diferenciação sexual" (DDS).

A decisão do TEDH era muito aguardada por atletas com DDS. A questão do gênero das atletas continua presente no mundo do esporte, como ocorreu durante os Jogos Olímpicos de Paris-2024 com a boxeadora argelina e campeã olímpica Imane Khelif.

