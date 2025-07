Rubio diz a Lavrov que Trump está 'decepcionado e frustrado' nas negociações por paz na Ucrânia

"Repeti o que o presidente (Donald Trump) disse: decepção e frustração com a falta de progresso", disse Rubio à imprensa após seu encontro com o chanceler da Rússia.

O secretário de Estado dos Estados Unidos, Marco Rubio, disse nesta quinta-feira, 10 ao chanceler russo, Serguei Lavrov, que o governo americano está "decepcionado e frustrado" diante da falta de progresso nas negociações de paz na guerra da Ucrânia. Rubio encontrou-se com Lavrov nesta quinta-feira, 10, na Malásia, em um encontro paralelo a uma reunião da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Trump e Putin conversaram por telefone nesta quinta. Em paralelo, a Rússia despende um de seus maiores ataques à Ucrânia desde o início do conflito. Após a conversa com o líder russo, Trump disse estar "frustrado" e mostrou disposição em aplicar mais sanções à Rússia.

Citando os recentes ataques da Rússia a civis ucranianos, Rubio afirmou que o Trump está trabalhando com o Congresso para a imposição de mais sanções contra os russos.

O posicionamento de Rubio vai ao encontro de uma inflexão dos republicanos sobre a guerra na Ucrânia. Depois de meio ano de uma posição hesitante entre Kiev e Moscou, Trump anunciou nesta terça-feira, 8, que retomaria a ajuda militar aos ucranianos.

Enquanto isso, os republicanos do Congresso preparam novas sanções contra a Rússia. Líderes do partido de Trump na Câmara e no Senado esperam que uma lei que sancione países que compram energia da Rússia seja aprovada até o fim do mês.