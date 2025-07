Pentágono se torna acionista de companhia de terras raras

O Departamento de Defesa dos Estados Unidos alcançou um acordo com uma companhia de terras raras americana, tornando-se o seu principal acionista, anunciou a empresa nesta quinta-feira (10).

As terras raras, 17 elementos descobertos na Suécia no fim do século XVIII, cada um com propriedades únicas, são essenciais para a economia do futuro, sobretudo para as tecnologias de transição energética e eletrônica.