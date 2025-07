Pás do Moulin Rouge de Paris voltam a girar

Pouco antes das 23h (18h de Brasília), com mais de seis metros de comprimento, as quatro pás voltaram a funcionar graças a um motor elétrico totalmente novo e feito sob medida para o cabaré parisiense.

Catorze meses após sua queda acidental, as pás do Moulin Rouge voltaram a girar na noite desta quinta-feira (10), retomando uma tradição de mais de 135 anos e marcando o retorno de um dos ícones turísticos de Paris.

"Toda a companhia está muito feliz por reencontrar nossas pás, que são as pás de Paris", disse à AFP Cyrielle, uma das 60 dançarinas do cabaré.

Centenas de transeuntes assistiram ao momento em que as pás voltaram a girar. A companhia do Moulin Rouge se apresentou em frente ao edifício com uma profusão de penas vermelhas que simbolizam o renascimento das pás.

No dia 25 de abril de 2024, o cabaré amanheceu sem suas pás, que haviam caído durante a noite sem deixar feridos, devido a uma falha no eixo central. O incidente causou espanto entre os moradores do bairro e turistas.

Na queda, as pás arrastaram consigo as três primeiras letras do nome do local que estavam penduradas na fachada do edifício, situado no 18º distrito de Paris, ao pé da colina de Montmartre.