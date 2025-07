Fórum global alerta sobre possível arrecadação de fundos do Hezbollah na América Latina

Washington designou o Hezbollah como "organização terrorista estrangeira" em outubro de 1997 e afirma que o movimento, enfraquecido por uma ofensiva israelense no ano passado, recebe armas, treinamento e financiamento do Irã.

O Grupo de Coordenação de Aplicação da Lei (LECG, na sigla em inglês), criado em 2014 pelos Estados Unidos e pela Europol, realizou uma reunião nesta quarta e quinta-feira com a participação de agências de segurança, promotores e especialistas de cerca de 30 governos de Oriente Médio, América do Sul, Europa, África, Ásia e América do Norte.

O fórum "avaliou as capacidades globais de planejamento terrorista e letal do Hezbollah, à luz dos golpes significativos sofridos pela organização no último ano", afirmou o Departamento de Estado em nota oficial.

Israel matou o carismático líder do Hezbollah, Hassan Nasrallah, em um ataque nos subúrbios de Beirute em setembro do ano passado, durante a guerra contra o grupo xiita.

Segundo Washington, os participantes do encontro concluíram que o Hezbollah "continua sendo uma organização perigosa, determinada a manter sua presença no exterior, com capacidade de atacar com pouca ou nenhuma advertência contra alvos em todo o mundo".