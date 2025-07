Chefes diplomáticos de China e EUA se reunirão na cúpula do Sudeste Asiático

O encontro entre Wang Yi e Marco Rubio ocorre em um contexto de múltiplas disputas entre as duas maiores economias do mundo em campos como o comércio, a rivalidade tecnológica, o tráfico de fentanil e a situação de Taiwan.

Os chefes diplomáticos de China e Estados Unidos se reunirão nesta sexta-feira (11) na Malásia, em paralelo à cúpula de ministros das Relações Exteriores da Associação de Nações do Sudeste Asiático (Asean), informou o Departamento de Estado americano.

Os dois diplomatas estão em Kuala Lumpur para esta cúpula de países do Sudeste Asiático, na qual também participam representantes de Japão, Coreia do Sul e Austrália.

As tensões entre Washington e Pequim aumentaram com o retorno do presidente Donald Trump à Casa Branca em janeiro, que lançou uma ofensiva tarifária contra seu grande rival econômico.

O dirigente republicano chegou a impor tarifas adicionais de 145% sobre os produtos da China, que respondeu com sobretaxas de 125% às importações dos Estados Unidos.

Em maio, em uma reunião em Genebra, na Suíça, ambas as partes concordaram com uma trégua temporária para reduzir significativamente essas tarifas.