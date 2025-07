Arábia Saudita executou mais de 100 estrangeiros em 2025

A Arábia Saudita executou dois etíopes por tráfico de drogas, anunciou nesta quinta-feira (10) o Ministério do Interior, o que eleva o número de estrangeiros executados no reino desde o início do ano para 101, segundo uma contagem da AFP.

Os etíopes Khalil Qasim Mohammed Omar e Murad Yaqub Adam Siyo foram executados depois que foram julgados "culpados de contrabando de haxixe", informou o ministério em um comunicado publicado pela agência de notícias estatal saudita SPA.